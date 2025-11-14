Acusan de fraude a amigo de piloto fallecido en accidente aéreo

La Fiscalía de San Felipe investiga un caso de posible fraude luego de la muerte del piloto acrobático Fernando Tapia, ocurrido en un accidente aéreo en el Valle del Aconcagua.

Un amigo del piloto habría realizado giros bancarios por 3,6 millones de pesos desde las cuentas del fallecido, según confirmó el fiscal Eduardo Fajardo.

Las cámaras de seguridad del banco permitieron identificar al sospechoso. La denuncia fue presentada por el hijo de Tapia, quien notó movimientos sospechosos en las cuentas tras la trágica pérdida.

El acusado sigue libre mientras se prepara la formalización del caso.

Fernando Tapia era presidente del Club Aéreo de San Felipe y una figura reconocida en la comunidad local.