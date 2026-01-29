Avioneta cayó en una parcela vecina al aeródromo de Curacaví

Una avioneta Cessna se accidentó esta noche y cayó al interior de una parcela colindante con el Aeródromo de Curacaví, ubicado a la altura del kilómetro 45 de la Ruta 68.

Personal de Bomberos y del SAMU acudió al sitio del suceso y logró rescatar al piloto, que había quedado atrapado dentro de la aeronave y fue trasladado posteriormente a un centro asistencial.

Carabineros confirmó que no hay personas fallecidas producto de este accidente, mientras la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) envió un equipo de investigadores para realizar peritajes y determinar las causas del siniestro.