Tópicos: País | Policial | Accidentes aéreos

Avioneta cayó en una parcela vecina al aeródromo de Curacaví

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Una avioneta Cessna se accidentó esta noche y cayó al interior de una parcela colindante con el Aeródromo de Curacaví, ubicado a la altura del kilómetro 45 de la Ruta 68.

Personal de Bomberos y del SAMU acudió al sitio del suceso y logró rescatar al piloto, que había quedado atrapado dentro de la aeronave y fue trasladado posteriormente a un centro asistencial.

Carabineros confirmó que no hay personas fallecidas producto de este accidente, mientras la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) envió un equipo de investigadores para realizar peritajes y determinar las causas del siniestro.

