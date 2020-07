Helicóptero cayó en estacionamiento del Hospital Roberto del Río

Bomberos de Santiago se movilizó a Indenpendencia en un operativo de emergencia luego de que un helicóptero cayera al interior del estacionamiento del Hospital Roberto del Río.

Hasta el momento se desconocen las causas de la caída de la aeronave que descendió en el recinto asistencial ubicado en Independencia y Bezanilla, donde hay una persona lesionada, el piloto de la aeronave particular.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, anunció en Twitter que "no hay pacientes ni funcionarios afectados a propósito de este accidente. El equipo del hospital está evaluando la salud del tripulante".

Preliminarmente, se trataría de un aterrizaje de emergencia y no de una caída accidental.

Al interior del lugar trabajan 5 compañías de Bomberos en el control de combustible y personal del SAMU.

Me comuniqué con directora del hospital Roberto del Río, me informa que no hay pacientes ni funcionarios afectados a propósito de este accidente. Esto se produjo en un estacionamiento particular a un lado del hospital.

El equipo del hospital está evaluando la salud del tripulante