Arica: Dos fallecidos por colisión de bus y camión en la Ruta 5

Dos personas murieron y al menos cinco quedaron graves producto de la colisión entre un bus interurbano y un camión de alto tonelaje en la Ruta 5 Norte, a la altura de la cuesta de Acha, en la Región de Arica y Parinacota.

El accidente involucró a una máquina de la empresa Kenny Bus que se desplazaba desde Calama hacia Arica. De acuerdo con los primeros antecedentes, el conductor del bus intentó adelantar al camión, y en estas circunstancias se produjo el impacto.

Hasta el lugar concurrió personal de Bomberos, que trabajó en el rescate de los heridos.

Los peritajes para esclarecer las causas del accidente quedaron a cargo de Carabineros.