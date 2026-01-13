Arica: Dos fallecidos por colisión de bus y camión en la Ruta 5
Otras cinco personas resultaron heridas de gravedad en el incidente.
Según los primeros antecedentes, el hecho ocurrió cuando el bus interurbano intentó adelantar.
Dos personas murieron y al menos cinco quedaron graves producto de la colisión entre un bus interurbano y un camión de alto tonelaje en la Ruta 5 Norte, a la altura de la cuesta de Acha, en la Región de Arica y Parinacota.
El accidente involucró a una máquina de la empresa Kenny Bus que se desplazaba desde Calama hacia Arica. De acuerdo con los primeros antecedentes, el conductor del bus intentó adelantar al camión, y en estas circunstancias se produjo el impacto.
Hasta el lugar concurrió personal de Bomberos, que trabajó en el rescate de los heridos.
Los peritajes para esclarecer las causas del accidente quedaron a cargo de Carabineros.