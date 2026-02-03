Parisi por gira de Kast a Europa: Las necesidades son primero acá en Chile más que afuera

El excandidato presidencial y líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, cuestionó en Cooperativa el viaje a Europa del Presidente electo, José Antonio Kast, y también criticó al Mandatario Gabriel Boric por su reacción ante los incendios en el sur del país.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Parisi se refirió a la nueva gira por Europa del Presidente electo, diciendo que "lo respeto, pero yo no habría hecho eso. Creo que las necesidades están en otro lado, no quiero faltarle el respeto, no quiero que empiecen a atacarme, pero yo creo que el problema que hay en el sur es significativo, que todavía los problemas en el norte, en términos de la coyuntura de la migración excesiva que hay".

"Creo que las necesidades son primero acá en Chile más que afuera", añadió.

"¿A Hungría? No somos ni partner comerciales, yo no iría a Hungría. Quizás es bonito de ir a una luna de miel con mi señora, pero ¿qué exportamos a Hungría? Quizás frutos secos, pero más de eso no veo. Yo lo respeto, cada uno es libre con su tiempo, además que no es presidente aún, pero a mí me preocupa el sur, que se solucione lo antes posible, tener claro el mapeo y la carta gantt para solucionar los problemas, porque se vienen las lluvias", cuestionó Parisi.

Sobre el rol del Presidente Gabriel Boric, Parisi planteó que "el gobierno actual dejó de gobernar hace rato (...) La Moneda ya se fue de vacaciones como en junio del año pasado".

Para el académico, el Mandatario ha estado "poco presente (en la zona afectada por los incendios), debería estar él en una carpa organizando esto, para entregar un dossier completo de la carta gantt, cuáles son las proyecciones, dónde está el presupuesto, cómo se va a comenzar".

"Todavía no me queda claro el número, algunos me dicen 500, otros me dicen tres mil casas y ni siquiera tenemos claro eso. Esta cuestión es grave y el Presidente Boric ya tiene la mochila de El Olivar, entonces hay que estar ahí 24/7, es lo que yo haría", puntualizó.