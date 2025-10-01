Autopista Central: Dos mujeres graves tras ser atropelladas por cruzar en paso no habilitado

Dos mujeres, en situación de calle según Carabineros, se encuentran en riesgo vital tras ser atropelladas por un automóvil la madrugada de este miércoles en la Autopista Central, justo frente a la feria Lo Valledor.

El accidente ocurrió en el eje General Velásquez, a la altura de General Beltrán, luego de que las víctimas cruzaran por un paso no habilitado de la carretera, presumiblemente ignorando la pasarela peatonal existente en el lugar.

El conductor del vehículo no advirtió la presencia de las mujeres en la calzada y las impactó, según la información preliminar.

"Dos mujeres adultas cruzan por un paso no habilitado en la autopista y son lamentablemente atropelladas por un vehículo que transitaba por esta autopista en dirección al norte", dijo el teniente coronel Marcelo Espinoza, de la Prefectura Santiago Rinconada.

Ambas fueron rápidamente trasladadas a distintos centros asistenciales: una al Hospital Barros Luco y la otra a la Clínica Bicentenario, donde ambas se encuentran con riesgo vital debido a la gravedad de sus lesiones.

El teniente coronel informó que el conductor del vehículo estaba "en normal estado de intemperancia" (sin ingesta alcohólica).y "se mantiene a la espera de la evolución de las mujeres para poder conocer qué es lo que se ha dispuesto judicialmente".

A raíz de las diligencias a cargo de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros, el tráfico en dirección hacia el norte por General Velásquez se encuentra totalmente cortado.

Los vehículos están siendo desviados en la salida de Avenida Departamental hacia la vía local, generando a esta hora un alto flujo vehicular y congestión para quienes intentan retomar la autopista después de Carlos Valdovinos.