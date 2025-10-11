Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Bus con 48 personas se volcó en la mina El Teniente

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El accidente involucró un vehículo de la empresa de transportes Link.

Cinco trabajadores resultaron lesionados y ninguno de ellos se encuentra en riesgo vital.

 ATON (referencial)
Un bus que transportaba a 48 personas volcó en la Carretera El Cobre, específicamente en el kilómetro 41, al interior del área industrial de la División El Teniente de Codelco, ubicada en la comuna de Machalí, en plena cordillera de Los Andes.

El accidente se registró aproximadamente a las 19:35 horas, e involucró un vehículo de la empresa de transportes Link por razones que aún son materia de investigación.

Según citó el diario El Rancagüino, la estatal Codelco confirmó la activación inmediata de todos sus protocolos de emergencia y la asistencia de brigadas de emergencia y ambulancias al lugar.

Cinco trabajadores resultaron lesionados producto del volcamiento y ninguno de ellos se encuentra en riesgo vital, de acuerdo con el portal.

El resto de los 43 pasajeros que viajaban en el bus fue trasladado de inmediato a la posta de Colón Bajo para someterse a una evaluación médica completa.

