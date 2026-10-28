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Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Carabinera sufrió accidente vial en San Bernardo mientras perseguía a presunto ladrón desde Pirque

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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Una carabinera que se trasladaba en motocicleta sufrió un accidente de tránsito en San Bernardo, mientras perseguía -desde Pirque- a un presunto ladrón que conducía un vehículo.

El incidente ocurrió en la esquina de Camino Nos a Los Morros con Camino a La Ensenada, a las afueras de un condominio. Allí, la funcionaria policial impactó un automóvil que se encontraba ingresando al recinto, por lo que resultó con lesiones leves. Fue trasladada de urgencia en un helicóptero institucional hasta la Clínica Las Condes, donde ingresó fuera de riesgo vital y será intervenida quirúrgicamente.

El sujeto, en tanto, fue detenido por personal de Carabineros, que lo alcanzó más adelante del lugar de los hechos. Por su parte, la conductora del otro vehículo involucrado en el siniestro se encuentra en buenas condiciones de salud.

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