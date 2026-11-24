El Servicio Médico Legal (SML) entregó los restos de los seis fallecidos en un trágico accidente en Chiloé que involucró a una familia y tres funcionarias de Carabineros.

La colisión entre dos vehículos, dejó un total de seis fallecidos y cinco lesionados, ocurrió en la Ruta 5 Sur, en el tramo comprendido entre Ancud y Castro, en el sector conocido como recta Butalcura.

Los restos de la familia fallecida fueron trasladados hasta la comuna de Quellón, donde se les realiza un velorio en el gimnasio fiscal de la ciudad. Un centenar de personas ha llegado hasta el recinto para demostrar sus sentimientos de pesar a familiares y amigos.

Gabriela González, docente de la Escuela Alla-Kintuy, donde estudiaban los menores fallecidos, detalló que "tuvimos mucha contención entre nosotros; nos vinieron a visitar igual el Servicio Local de Educación, la Mutual de Seguridad para que nosotros podamos después también recibir a nuestros niños, y muchas redes de apoyo de aquí, de las redes que trabajan con la Escuela Alla-Kintuy para que el día de mañana, cuando tengamos que reintegrarnos, podamos acoger a los sobrinos de ellos".

Carabinera fue trasladada a clínica de Los Lagos

En paralelo, la funcionaria de Carabineros y madre de los dos menores internados en Puerto Montt fue llevada hasta la Clínica Los Andes, en la capital regional de Los Lagos, para recibir una atención médica especializada.

La efectiva policial fue operada de las múltiples fracturas que le provocó el accidente y se encuentra fuera de peligro. Sin embargo, la situación de su hijo de 5 años es crítica: fue sometido a una segunda intervención quirúrgica y se espera su pronta recuperación.

Por otro lado, otra funcionaria afectada fue dada de alta en la víspera, pero fue internada nuevamente luego de que se le detectaran complicaciones médicas. Fue intervenida en el Hospital de Ancud y trasladada a la Unidad de Tratamiento Intensivo (UTI) del Hospital de Castro.