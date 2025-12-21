Choque en Lo Espejo dejó tres familiares fallecidos, entre ellos una niña de cinco años

Un accidente de tránsito entre un vehículo particular y una micro del sistema RED en la comuna capitalina de Lo Espejo dejó a tres personas fallecidas, entre ellas una niña de cinco años.

El siniestro ocurrió a las 09:40 horas en la esquina de las avenidas Presidente Eduardo Frei Montalva y Del Ferrocarril, donde el automóvil -de modelo Chevrolet Spark- traspasó el eje de la calzada e impactó al bus, que iba vacío en ese momento.

Como resultado, tres de las cuatro personas -todos familiares- que viajaban al interior del móvil perdieron la vida, informó el fiscal a cargo de la investigación, José Manuel MacNamara.

Los fallecidos son la madre, de 35 años; el conductor, de 19 años y que era el único hombre; y la mentada niña de cinco años.

La cuarta persona sobreviviente del choque está en riesgo vital y corresponde a una niña de 13 años que está internada en el Hospital Dr. Exequiel González Cortés, en la comuna de San Miguel.

"Está trabajando en el lugar la SIAT de Carabineros para establecer la dinámica de quién habría sido responsable del accidente", dijo el persecutor.

Testigos acusan falta de luminación y señalización

Los testigos aseguran que, en el lugar de los hechos, son frecuentes los accidentes de tránsito porque el paso nivel de la zona implicada está mal diseñado, sin tener iluminación o resaltos simples que obliguen a los vehículos reducir la velocidad.

"Estaba tomando desayuno en mi casa, que es la calle lateral al paso nivel, y escucho un ruido muy fuerte. Vi a las dos personas -conductor y copilota- que estaban bastante mal", relató un testigo a Cooperativa.

"La persona que iba atrás estaba con una niña de seis años. Esa niña se movía, porque la mujer de atrás se fue hacia adelante (del espacio), quedó al medio y quedaron los tres (afectados) adelante de una manera muy, muy mal", lamentó.

Otro testigo relató que "en el mes, hay dos o tres accidentes. Pasan a llevar las vallas... el chico perdió el control en la curva y se fue contra el bus", aseguró.