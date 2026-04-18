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Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Choque entre automóvil y bus dejó un fallecido en Antofagasta

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
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Una persona fallecida y otra lesionada dejó un accidente de tránsito registrado la noche del sábado en la Ruta B-710, en la comuna de Antofagasta.

El hecho ocurrió cerca de las 23:30 horas, a la altura del kilómetro 74,5, y involucró a un automóvil y un bus en el sector sur de la ciudad, frente al observatorio Paranal.

El mayor Carl Bergen, de la SIAT de Carabineros de Antofagasta, detalló que "producto de este accidente, lamentablemente resultó fallecido uno de los conductores participantes de este siniestro", mientras que otra persona resultó con lesiones.

El oficial añadió que "un equipo especializado fue desplegado en el lugar para realizar diligencias técnicas, matemáticas y científicas con el fin de establecer la causa del accidente" e informar sus resultados al Ministerio Público.

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