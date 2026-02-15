Colisión en Santiago Centro: Un conductor estaba ebrio y el otro escapó

Dos vehículos colisionaron este domingo en la intersección de las calles Lira y Santa Isabel, en el centro de Santiago, y todo indica que hubo responsabilidad de ambos conductores.

Carabineros explicó que uno de los choferes fue detenido por encontrarse en estado de ebriedad, mientras que el segundo implicado huyó del lugar. Otras dos personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas de urgencia a la ex Posta Central, donde se encuentran fuera de riesgo vital.

"Todavía no lo hemos identificado (al prófugo), pero se están haciendo las diligencias para que Carabineros dé con su paradero. Existen cámaras por parte de la Municipalidad, las que después de dar cuenta a la Fiscalía van a ser investigadas", señaló el teniente Fabián Reyes, oficial de Ronda de la Prefectura Santiago Central.