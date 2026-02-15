Destrozada: Cancha del Sausalito quedó en pésimo estado tras concierto de Chayanne

Nuevamente los estadios del fútbol chileno sufren a raíz de los conciertos, con la cancha del Sausalito arrasada luego del concierto de Chayanne el pasado miércoles 11 de febrero.

A diferencia del "Ester Roa de Concepción", que presentó daños mayormente estéticos y pudo albergar sin problemas este domingo el derbi penquista, el gramado viñamarino quedó destrozado.

Pasados unos días desde la presentación del puertorriqueño, el usuario Nicolás Aguilera, en la red social X, utilizó un dron para sobrevolar el estadio y denunciar el pésimo estado con el que terminó el gramado recinto mundialista.

Tanto los el terreno de juego como tal como los sectores aledaños que dan hacia las galerías Cerro (donde estaba el escenario del concierto) y Laguna (sector del público) sufrieron a tal nivel que casi todo el pasto se perdió, dejando ver la tierra.

Ante los graves daños, Everton tendrá que evaluar su localía para su próximo partido de local, el 7 de marzo ante Deportes Limache.

Debido al mencionado concierto, los "ruleteros" recibieron a Huachipato en el Estadio "Nicolás Chahuán Nazar" de La Calera. También tienen inscrito como alternativa el "Elías Figueroa" de Valparaíso.