[VIDEO] Joaquín Larrivey alcanzó los 100 goles en el fútbol chileno

El delantero Joaquín Larrivey anotó de penal su gol número 100 en el fútbol chileno tras abrir el marcador para Deportes Concepción en el derbi penquista ante Universidad de Concepción, en el Estadio "Ester Roa Rebolledo".

El argentino de 41 años llegó al país en el año 2020 cuando fichó en Universidad de Chile, club donde convirtió 43 goles. Su segundo equipo chileno fue Magallanes donde anotó 33, mientras que actualmente en Deportes Concepción registra 24 tantos.

Revisa el gol a continuación: