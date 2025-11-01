Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago25.5°
Humedad26%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región de Coquimbo
Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Conductor falleció al chocar con un árbol en Vicuña: Tres ocupantes están graves

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El conductor de un vehículo falleció y los tres ocupantes del mismo resultaron con lesiones de gravedad al chocar contra un árbol la mañana de este sábado en la comuna de Vicuña, Región de Coquimbo.

El accidente ocurrió alrededor de las 06:45 en el kilómetro 59 de la ruta internacional CH-41, en el sector conocido como Puente Huara, donde un vehículo menor que se desplazaba de poniente a oriente colisionó contra un árbol ubicado a un costado de la vía.

"Dentro de las diligencias investigativas se está efectuando un levantamiento planimétrico, un set fotográfico, una pericia técnica mecánica del lugar de los hechos con la finalidad de determinar fehacientemente la dinámica y causa basal de este siniestro", informó el capitán Juan Carrillo de Carabineros, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) La Serena.

Síguenos en Google News
Las + leídas