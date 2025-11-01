Conductor falleció al chocar con un árbol en Vicuña: Tres ocupantes están graves

El conductor de un vehículo falleció y los tres ocupantes del mismo resultaron con lesiones de gravedad al chocar contra un árbol la mañana de este sábado en la comuna de Vicuña, Región de Coquimbo.

El accidente ocurrió alrededor de las 06:45 en el kilómetro 59 de la ruta internacional CH-41, en el sector conocido como Puente Huara, donde un vehículo menor que se desplazaba de poniente a oriente colisionó contra un árbol ubicado a un costado de la vía.

"Dentro de las diligencias investigativas se está efectuando un levantamiento planimétrico, un set fotográfico, una pericia técnica mecánica del lugar de los hechos con la finalidad de determinar fehacientemente la dinámica y causa basal de este siniestro", informó el capitán Juan Carrillo de Carabineros, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) La Serena.