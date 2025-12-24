Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Conductor fue detenido: Camión que cargaba soya se volcó en San Bernardo

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
Un camión que circulaba con un cargamento de soya volcó en la caletera de la Ruta 5 Sur, en el sector Las Acacias de la comuna de San Bernardo.

De momento, se presume que el conductor manejaba bajo los efectos de alguna sustancia ilícita, por lo que quedó en calidad de detenido.

El accidente además dejó a una persona lesionada, quien fue golpeada por la carga derramada.

