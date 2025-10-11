Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Conductor murió tras chocar con poste en el Cajón del Maipo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Un fatal accidente de tránsito se registró esta mañana en el Cajón del Maipo, donde un conductor chocó un poste de alumbrado público a la altura del kilómetro 33 de la Ruta G-27.

Según información preliminar, Carabineros constató en el lugar que el vehículo -Peugeot Partner- colisionó directamente con la estructura, y paramédicos del Hospital Local certificaron el deceso.

El tránsito se encuentra habilitado, sin embargo, se espera la llegada de la Sección Investigadora de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros para realizar el peritaje y cortar el flujo vehicular completamente.

