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Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Conductor quedó detenido: Motociclista murió tras chocar con micro en Puente Alto

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
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Un motociclista de nacionalidad colombiana falleció tras colisionar de manera frontal con un bus del transporte público la tarde de este sábado, en la comuna de Puente Alto.

Poco después del accidente, ocurrido en Avenida Concha y Toro llegando a calle Del Caribe, el conductor de la máquina fue detenido por manejar bajo los efectos de las drogas.

La SIAT de Carabineros trabaja en el sitio del suceso para establecer fehacientemente la dinámica del siniestro.

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