Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Fatal accidente de tránsito: Conductora chocó y salió eyectada

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Un fatal accidente de tránsito se registró en la salida del Túnel San Cristóbal en dirección a Ciudad Empresarial, lo que generó alta congestión en ese punto este viernes.

De acuerdo con Carabineros, una conductora salió eyectada de su vehículo tras chocar con una barrera de contención, mientras que otros tres ocupantes del mismo vehículo resultaron con lesiones de diversa consideración.

Personal de la Sección Investigadora de Accidentes de Tránsito (SIAT) se encuentra en el lugar "realizando todas las diligencias tendientes a establecer de manera técnica y científica la dinámica y causa basal del siniestro", consignó el teniente Miguel Yáñez.

