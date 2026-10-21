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Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Hallaron cuerpo de un joven en el río Mapocho tras chocar en la Costanera Norte

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Fueron familiares de la víctima quienes localizaron los restos tras rastrear el sector durante la jornada.

El afectado había protagonizado una colisión en esa zona durante la madrugada.

Hallaron cuerpo de un joven en el río Mapocho tras chocar en la Costanera Norte
 ATON (referencial)

La fuerza del choque contra una barrera de concreto provocó que saliera eyectado hacia la ribera del cauce.

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El cuerpo sin vida de un joven de aproximadamente 24 años fue hallado este miércoles en el lecho del río Mapocho, a la altura de la comuna de Renca, luego de haber protagonizado un accidente de tránsito durante la madrugada en la autopista Costanera Norte.

De acuerdo con los primeros antecedentes policiales, los equipos de emergencia de la concesionaria acudieron al lugar del siniestro -a la altura del kilómetro 22 de la mencionada vía expresa- a primeras horas de la madrugada.

Al constatar que el móvil estaba desocupado y sin ocupantes a la vista, procedieron a retirarlo de la calzada para restablecer la circulación.

Horas más tarde, fueron los propios familiares del conductor quienes llegaron a inspeccionar el área ante la falta de noticias sobre su paradero. En ese momento, lograron divisar el cadáver del joven al interior de la ribera del río Mapocho, alertando de inmediato a las autoridades.

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Personal de la SIAT de Carabineros quedó a cargo de los peritajes. (FOTO: ATON)

Las primeras hipótesis apuntan a que la energía del choque contra una de las barreras New Jersey de concreto generó la eyección del afectado hacia el vacío.

Personal especializado de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros se trasladó al sitio del suceso para liderar las diligencias periciales.

A raíz del despliegue de los vehículos de emergencia y el trabajo policial, se mantuvieron operativas únicamente dos pistas en dirección al oriente por la Costanera Norte, generando reducción de velocidad y congestión en ese tramo de la autopista.

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