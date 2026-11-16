Ocho menores de edad resultaron lesionados este lunes tras la colisión del furgón de transporte escolar en el que viajaban contra un bus interurbano en la capitalina comuna de Estación Central.

Según los antecedentes preliminares, el hecho -registrado en la intersección de las calles Antofagasta y Ruiz Tagle- no dejó a ningún estudiante con heridas de gravedad, aunque dos de ellos tuvieron que ser trasladados hasta un centro asistencial.

En tanto, los otros seis afectados fueron retirados en el mismo sitio del suceso por sus familias, quienes acudieron tras ser notificadas de la emergencia.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el bus interurbano se encontraba realizando maniobras de retroceso para acomodarse e ingresar a un taller mecánico ubicado en la intersección.

Fue en ese momento cuando el furgón escolar, que transitaba en dirección hacia el poniente, impactó a la máquina, presuntamente debido a un desplazamiento a exceso de velocidad que impidió frenar a tiempo ante la maniobra del vehículo mayor.

El estruendo movilizó a los vecinos del sector, quienes salieron a la calzada para asistir, dar agua y contener a los niños.

Ambos conductores fueron trasladados hasta las dependencias de la 21ª Comisaría de Carabineros de Estación Central para constatar su estado de salud y entregar su declaración oficial sobre la mecánica del choque.