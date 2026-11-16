En su primera gira por Latinoamérica, que concluye este lunes, León XIV ha congregado multitudes: más de 13 millones de personas salieron a las calles en Uruguay, Argentina y Perú para acudir a los actos de un papa que ha pedido luchar contra las desigualdades, sin ideologías y con un discurso basado exclusivamente en la doctrina social de la Iglesia.

La pobreza, la precariedad laboral, la falta de oportunidades para los jóvenes, la discriminación y la explotación de los pueblos indígenas, pero también una invitación a los líderes políticos de estos países al diálogo y a la unidad por el bien común centraron las intervenciones del sumo pontífice a lo largo de su visita.

Un viaje muy exigente por tres países, 31.000 kilómetros en 14 vuelos, dos de ellos en helicóptero, y unos 40 actos públicos en los que el papa peruano-estadounidense ha exhibido una excelente forma física, apenas un mes después de la operación a la que fue sometido para extirparle un tumor canceroso en el pulmón, dolencia de la que está plenamente recuperado.

La Base Aérea de Las Palmas acogió la multitudinaria misa de despedida del papa, marcando el cierre de su visita apostólica al Perú antes de su retorno al Vaticano. EFE

Doctrina social: Mensajes y gestos

A lo largo de la visita, León XIV ha insistido en que la riqueza de un territorio no puede medirse únicamente por sus recursos naturales o su crecimiento económico, sino por las condiciones de vida de sus habitantes.

Para apoyar sus discursos, el máximo líder de los católicos se ha aferrado a la doctrina social de la Iglesia, que sitúa la dignidad de la persona humana, el bien común, la solidaridad y el destino universal de los bienes en el centro de la vida económica y política.

Sus palabras fueron apoyadas con gestos y símbolos no solo dirigidos a la clase política. También interpeló a empresarios, trabajadores, instituciones educativas, pero sobre todo a la Iglesia y a los mismos ciudadanos porque el bien común es una responsabilidad colectiva.

En Uruguay, ante la realidad social del barrio marginal de Casavalle, en Montevideo, León XIV puso el foco en la pobreza infantil y la inseguridad. "Un hijo de este país, tan rico en recursos, no debería irse a dormir sin comer, ni debería renunciar a recibir una educación y un futuro dignos debido a la inseguridad que reina en las calles", afirmó.

En su discurso institucional en Argentina, ante el presidente Javier Milei -que ha aplicado su "motosierra" de recortes a la discapacidad, los subsidios o las jubilaciones-, el papa recordó que "la economía está al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía". Una frase que quedará como una de las más potentes hasta ahora de su pontificado.

Toda la visita a Argentina fue un contrapunto a las políticas ultraliberales de Milei, desde su denuncia del "trabajo precario" hasta su elogio de los movimientos populares y su constante referencia a las enseñanzas de su antecesor, Francisco.

Por ello, León XIV también eligió el Pequeño Cottolengo, Don Orione, para destacar que "el progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad".

Durante su segundo día en Argentina, León XIV visitó el Cottolengo Don Orione, una institución católica que acoge a personas en discapacitadas situada en Claypole, en la periferia sur de Buenos Aires. EFE

Ya en Perú, en el acto con la presidenta Keiko Fujimori, la novena mandataria del país en 10 años, el papa propuso las enseñanzas de la doctrina social de la iglesia como una ayuda para iluminar y orientar los esfuerzos de cuantos trabajan por el bien de esta nación.

En el país andino, el pontífice amplió su denuncia a la explotación de los recursos naturales y defendió que "la riqueza y los recursos de la sociedad no se orienten exclusivamente al beneficio de unos pocos, sino que contribuyan al desarrollo de todos".

León XIV también rechazó la discriminación por razones de origen o condición social. En la Amazonia peruana, durante la misa celebrada en Pucallpa, realizó un fuerte alegato contra los ataques a los pueblos amazónicos y la explotación de sus tierras.

"¡Qué alegría volver a Chiclayo! Es una bendición para mí estar de nuevo con ustedes", dijo Leon XIV en la misa ante unas 500.000 personas en la que escenificó su regresó a la que fue su casa durante casi nueve años cuando fue obispo. EFE

Un papa de multitudes

Junto al papa reflexivo de los discursos sociales, emergió también el papa de las multitudes, con algunas de las concentraciones más numerosas de su pontificado y con cifras que reflejan aún la capacidad de convocatoria de la Iglesia latinoamericana pero también un 'libertador' a favor de los desfavorecidos.

Comenzó en la laica Uruguay, donde los católicos no llegan al 40%, y en Paysandú, unos 40.000 fieles asistieron a la misa papal.

En Buenos Aires, unos 2,5 millones de personas participaron en la misa del Monumento de los Españoles, mientras que un millón más acudió a la vigilia con los jóvenes. En Luján, más de dos millones de fieles se congregaron para la celebración ante la Virgen patrona de Argentina.

En Perú, en el regreso del papa peruano, ya que tiene la nacionalidad y vivió 20 años en el país, le esperaron tres millones de personas por las calles y en su vuelta Chiclayo, donde fue obispo durante ocho años, reunió a cerca de un millón más en las calles y a medio millón en la misa de las Pampas de Pimentel.

En Cuzco, también unas 500.000 personas se congregaron en las calles de la ciudad imperial inca y en Pucallpa, alrededor de 100.000 peregrinos en los diferentes actos dedicados a los indígenas y a las poblaciones amazónicas.

León XIV concluyó su viaje este lunes con una misa en la base aérea de Las Palmas de Lima ante cerca de un millón y medio de asistentes.