Otro fallecido por la explosión en Renca, un hombre de San Vicente

Durante las últimas horas se confirmaron dos nuevas víctimas fatales -las número 14 y 15- de la explosión de un camión de Gasco registrada el 19 de febrero en la autopista General Velásquez, en la comuna de Renca.

Al deceso de la joven madre Isidora Larenas se sumó la de Mario Antonio Parra, oriundo de la comuna de San Vicente de Tagua Tagua (Región de O'Higgins), quien fue despedido en redes sociales por el municipio.

"Mario será recordado por quienes lo conocieron como una persona trabajadora, alegre y siempre cercana; un hombre que supo cultivar la amistad y el cariño de quienes compartieron con él, especialmente de sus hijos, familiares y amigos", señaló la alcaldía en su cuenta de Instagram.

El accidente

En tanto, la arista judicial de la tragedia sigue avanzando: una de las familias de las víctimas presentó una querella en contra de la empresa Gasco por falta de medidas de prevención para evitar el siniestro.

"Estamos representando a víctimas que sufrieron graves lesiones o la muerte a causa del accidente ocurrido con el camión de la empresa Gasco, con el objeto, primero, de que se investiguen profundamente las causas, y luego que se sancione adecuadamente a los responsables", explicó el abogado Carlos Gajardo.

"Nosotros creemos que acá hay una responsabilidad importante de la empresa como persona jurídica y, por lo tanto, se aplican las nuevas normas de la Ley de Delitos Económicos que indican que, si es que hay efectivamente deficiencias del modelo de prevención de delitos que la empresa estaba obligada a tener para prevenir que este tipo de cosas sucedieran, y eso no funcionó adecuadamente, la empresa se hace responsable no solo civilmente, sino que también penalmente de las consecuencias de lo que pasó", afirmó el exfiscal.

Para el experto en emergencias Michel De L'Herbe, sin embargo, aún es prematuro determinar responsabilidades claras en lo ocurrido.

"Probablemente hubo varios factores que todavía no hay certeza respecto de qué fue lo que ocurrió en detalle. Desde lo que tiene que ver con elementos de conducción del vehículo, también incluso estructurales por parte de lo que tiene que ver, por ejemplo, la carretera, y también el contexto en lo cual esto se desarrolla", afirmó.

En esa línea, agregó que "hay elementos que todavía deben esperar una investigación y, ahí, yo creo que nos está faltando ciertos elementos en materia de investigación que implica diferenciar lo que tiene que ver con una investigación judicial, versus lo que tiene que ver las investigaciones que nos deben llevar a determinar las falencias o espacios para mejorar".