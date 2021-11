Periodista Rafael Cavada sufrió accidente en moto en Ñuñoa

El periodista Rafael Cavada protagonizó un accidente de tránsito la noche de este jueves a bordo de su motocicleta en la comuna de Ñuñoa.

El reportero colisionó su motocicleta con un automóvil en la intersección de la Avenida Tobalaba con la Calle Montenegro, confirmó Cooperativa.

Tras el fuerte impacto, Cavada salió proyectado y resultó con una fractura en una mano, razón por la cual fue trasladado hasta la Clínica Indisa, donde se encuentra fuera de riesgo vital.

"Yo estaba bajando por Tobalaba y en la esquina con Montenegro, donde siempre doblo, señalicé, esperé, doblé y, de repente, ví la moto en segunda fila. Él iba demasiado rápido, entonces no alcanzó a reaccionar y me pegó en la parte de atrás del auto. Se me activó el 'airbag'", relató el automovilista afectado.

"Recién supe que era Rafael Cavada y supe que no le pasó nada, que era lo importante", añadió el chofer.