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Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Prisión preventiva para carabinero que chocó ebrio y escapó sin auxiliar a la víctima

Publicado:
| Periodista Digital: ATON / Redacción Cooperativa

Según la Fiscalía de Rancagua, el imputado inicialmente ofreció "arreglarse a la buena" al afectado, quien se negó.

Fue entonces que el exuniformado huyó, para luego presentar una falsa denuncia por el robo de su auto.

Prisión preventiva para carabinero que chocó ebrio y escapó sin auxiliar a la víctima
 Paola Moreno

El hecho ocurrió la madrugada de este viernes en el centro de Rancagua.

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Un exfuncionario de Carabineros fue enviado a prisión preventiva tras ser imputado por chocar en estado de ebriedad y huir sin auxiliar a la víctima, hechos ocurridos la madrugada de este viernes en Rancagua, Región de O'Higgins.

Según los antecedentes del caso, el conductor -que fue dado de baja horas después del siniestro- no respetó una luz roja en la esquina de Brasil con José Victorino Lastarria, impactando a otro vehículo y dejando a su único ocupante con lesiones graves.

La fiscal adjunta de Rancagua, Gabriela Carvajal, detalló que inicialmente, el sujeto se acercó a la víctima y "le habría manifestado que 'arreglaran esto a la buena'", solicitando que le entregara su número de teléfono "y que éste no denunciara, sino que lo trataran de manera directa".

Sin embargo, el afectado se negó, por lo que el imputado escapó del lugar sin su auto: "Luego, hizo una denuncia por la sustracción del móvil, y cerca de las 11:00 horas, tras realizar todas las pericias en el lugar de la colisión, se logra la detención", añadió la persecutora.

Además, el alcotest realizado al excarabinero tras el accidente confirmó que conducía ebrio, al arrojar 0,85 gramos de alcohol por litro de sangre.

El tribunal fijó un plazo de 45 días para el desarrollo de la investigación.

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