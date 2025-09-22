Prisión preventiva para imputado por fatal atropello de niña en Pucón

El Juzgado de Garantía de Pucón ordenó la prisión preventiva del imputado por el fatal atropello de una niña de 11 años, que murió tres días después de ser embestida la noche del pasado 18 de septiembre, mientras cruzaba un paso peatonal del sector Quelhue junto a su tío.

Durante la audiencia de formalización de este lunes, el fiscal Jorge Calderara reafirmó que el sujeto manejaba bajo la influencia del alcohol al momento del accidente, pero también bajo el efecto de las drogas, antecedente que hasta hoy no se conocía.

Con todo, "se le imputan los delitos de conducción de vehículo en estado de ebriedad con resultado de lesiones graves y muerte, y además, haberlo hecho con su licencia de conducir suspendida", apuntó el persecutor. El tribunal fijó un plazo de seis meses para el desarrollo de esta investigación.