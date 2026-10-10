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Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Puerto Montt: Un fallecido y dos heridos por choque entre camioneta y un árbol

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El accidente ocurrió la madrugada de este sábado en avenida Presidente Ibáñez, a la altura del pasaje La Concepción.

Puerto Montt: Un fallecido y dos heridos por choque entre camioneta y un árbol
 ATON (referencial)

Preliminarmente el conductor tendría 24 años, la acompañante 33 y la víctima fatal entre 23 y 24 años.

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Una persona falleció y otras dos resultaron lesionadas la madrugada de este sábado, luego de que una camioneta chocara contra un árbol en avenida Presidente Ibáñez, a la altura del pasaje La Concepción, en Puerto Montt, Región de Los Lagos.

El accidente ocurrió en la pista que conecta de oriente a poniente y movilizó a equipos de emergencia, que encontraron al conductor atrapado al interior del vehículo y a una mujer consciente.

Un tercer ocupante, que presuntamente viajaba en la parte posterior de la camioneta, fue rescatado inconsciente y recibió maniobras de reanimación. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de emergencia, falleció en el lugar.

El conductor fue entregado consciente al Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), mientras que la mujer, quien viajaba como copiloto, fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.

De acuerdo con antecedentes preliminares entregados por Bomberos, el conductor tendría aproximadamente 24 años, la acompañante 33 y la víctima fatal entre 23 y 24 años.

Por instrucción del Ministerio Público, personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros concurrió al lugar para realizar las pericias destinadas a establecer la causa del accidente y determinar las circunstancias en que el conductor perdió el control de la camioneta, además de eventuales responsabilidades.

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