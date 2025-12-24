Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Tarapacá: Conductor de aplicación chocó a otro auto y se dio a la fuga

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
Un conductor de la aplicación InDrive se dio a la fuga tras protagonizar una colisión frontal en la Ruta A-16, que une a las comunas de Iquique y Alto Hospicio, Región de Tarapacá.

El accidente dejó cinco personas lesionadas: una de ellas está internada en riesgo vital en el Hospital Regional Ernesto Torres Galdames.

Personal de la Sección Investigadora de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros está a cargo de las diligencias para esclarecer la dinámica del siniestro.

Las + leídas