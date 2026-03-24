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Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Taxista murió tras chocar con un bus RED en Cerro Navia

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La SIAT de Carabineros investiga un eventual consumo de alcohol por parte del taxista fallecido, luego del hallazgo de envases de bebidas alcohólicas al interior del vehículo.

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Un taxista murió tras chocar de frente con un bus del sistema RED el hecho ocurrió en la intersección de calle Neptuno con calle Salvador Gutiérrez, en la comuna de Cerro Navia.

Las autoridades investigan un posible consumo de alcohol por parte del taxista fallecido, luego de que se encontraran envases de bebidas alcohólicas al interior del vehículo.

El teniente de Carabineros, Nicolás Seisdedos, detalló que "se produjo un siniestro vial de tipo colisión (...) donde uno de los móviles habría traspasado el eje central de la calzada".

Además, confirmó que "hay un resultado fatal", correspondiente a uno de los conductores involucrados.

Por instrucción de la Fiscalía Centro-Norte, la investigación quedó a cargo de la SIAT de Carabineros, que realizó diligencias, incluyendo levantamiento planimétrico y registro fotográfico.

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