Tragedia en Santo Domingo: Choque de camión, microbús y auto deja 11 muertos

Once personas fallecieron en un choque que involucró a un camión tolva, un microbús y un automóvil durante la mañana de este sábado en la Ruta 66, a la altura del sector La Atalaya, en la comuna de Santo Domingo, Provincia de San Antonio (Región de Valparaíso).

El delegado presidencial Manuel Millones confirmó en un principio el balance de víctimas fatales y reportó 13 heridos, de acuerdo con la información proporcionada por Carabineros. Asimismo, el vehículo de la locomoción colectiva provenía desde la Región de O'Higgins.

No obstante, el delegado ractificó la cifra más tarde y señaló que "el Servicio Médico Legal de San Antonio confirmó que la cifra de fallecidos son 11. Los restos están siendo derivados al SML de San Antonio, Valparaíso y Quillota".

Asimismo, apuntó que "la confusión se provocó por una información que proporcionó originalmente el SAMU, pero efectivamente los fallecidos son 11. Y 15 los heridos, cuatro de ellos en situación de gravedad".

En cuanto al estado de los lesionados, la delegada presidencial provincial de San Antonio, Soledad Loyola, confirmó: "Hay una persona que está en riesgo vital de momento. Hay otra persona que fue derivada al servicio de salud Valparaíso por encontrarse con alguna fractura. Fallecidos solamente adultos; tenemos dos menores, uno de 11 y otro de 3 años, que están con algunas lesiones".

La autoridad advirtió, además, que todavía restan labores de despeje y remoción de los vehículos.

Bomberos describe una colisión de alta energía

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, César Carreño, explicó que la central de alarmas recibió el aviso alrededor de las 09:00 de la mañana.

Según el comandante, el impacto entre el camión y el microbús fue frontal-lateral, y afectó principalmente a los conductores y a los pasajeros que viajaban en los primeros asientos del transporte de pasajeros.

En las labores participaron entre 40 y 50 bomberos, con apoyo de los cuerpos de San Antonio y San Pedro. Los equipos trabajaron en la liberación de las personas atrapadas para entregarlas al personal de salud.

Carreño detalló que el rescate de los pacientes tomó aproximadamente una hora, a la que se sumó otra destinada a su estabilización y atención.

Debido al trabajo de los equipos de rescate y policiales, el tránsito por la Ruta de la Fruta se mantiene interrumpido en ambos sentidos, generando una alta congestión vehicular al tratarse del principal corredor logístico de camiones hacia el puerto de San Antonio.

SIAT investiga las circunstancias del accidente

La Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros quedó a cargo de los peritajes para determinar las circunstancias de la colisión. Hasta el lugar también se trasladó personal del Servicio Médico Legal (SML).

El delegado explicó que el retiro de las personas fallecidas debe ser autorizado por el fiscal y que sus cuerpos serán trasladados preferentemente a las dependencias del SML de San Antonio y Valparaíso, con apoyo de Quillota.

Bomberos permaneció a disposición para colaborar en la recuperación de las víctimas desde los vehículos, una vez que lo autoricen los equipos a cargo del procedimiento.

En paralelo, Carabineros trabaja en la identificación de las víctimas fatales mediante huellas dactilares.

Por su parte, el fiscal Fred Silva confirmó que el conductor del vehículo menor involucrado en el accidente sobrevivió y ya fue dado de alta del centro asistencial al que había sido trasladado.

Posteriormente, fue derivado a una comisaría de Carabineros para prestar declaración en calidad de testigo, con el objetivo de aportar antecedentes sobre la dinámica del accidente.

Alcalde: "Muy consternado"

El alcalde de Santo Domingo, Fernando Rodríguez, lamentó el accidente y expresó sentirse "Muy consternado. Ha sido una situación muy lamentable que involucra a esta micro de recorrido interprovincial que sale de Pupuya, de la comuna de Navidad, cruza por la zona rural de Santo Domingo para terminar en San Antonio".

"El fuerte impacto que se genera con un choque frontal entre este camión tolva y la micro, que probablemente iba llena, porque todas las familias de las zonas rurales suelen, día sábado, viajar a San Antonio a hacer compras. Mencionar que nos encontramos con el alcalde de San Pedro, que estuvo también, porque también hay vecinos de dicha comuna", agregó el jefe comunal.