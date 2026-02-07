Tras discusión, conductor ebrio atropelló y mató a dos personas en scooter en Huechuraba

Un conductor ebrio fue detenido esta jornada tras atropellar y matar a dos personas que se movilizaban en scooter en la comuna de Huechuraba.

El fatal accidente se registró en la esquina de las avenidas Pedro Fontova con El Roble, donde cuatro personas que se desplazaban en scooter se enfrascaron en una discusión con otros dos sujetos que transitaban a pie, hasta que se retiraron.

Trascurridos unos minutos, una de las personas que iba a pie vuelve al sector a bordo de un vehículo y atropella a dos de las víctimas que circulaban en scooter, matándolas en el acto. Posteriormente, el responsable se dio a la fuga.

Finalmente, el conductor se comunicó con Carabineros para confesar que participó del accidente y que, previo a éste, mantuvo una riña con los dos afectados.

"Lamentamos informar el fallecimiento de dos personas adultas en un accidente de tránsito, donde se ve involucrado un conductor en estado de ebriedad que no prestó ayuda a las víctimas y huyó del sitio del suceso", dijo el teniente Joaquín Zúñiga, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Norte de Carabineros.

"A raíz de esto, se realizaron diversas diligencias, se detuvo al presunto autor y se hizo el alcotest (al responsable), arrojando 1,92 gramos de alcohol en la sangre. Por lo tanto, se procedió a su detención y se recuperó el vehículo que habría sido abandonado y partícipe en el hecho", agregó.

La dinámica de la discusión entre los involucrados

El fiscal Oscar Bermúdez, de la Fiscalía Centro Norte, detalló: "Eran cuatro personas que se trasladaban en un scooter y, en sentido contrario, pasaron dos personas a pie, que le gritan algo a los otros".

Luego, "se produce una breve discusión, donde una de las personas en scooter procedió a empujar al detenido. Después, las personas en scooter se retiraron y, tras unos minutos, pasa un auto por el lugar y, a alta velocidad, atropella a dos personas", agregó.