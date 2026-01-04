Triple colisión en Vespucio Sur dejó dos fallecidos y seis heridos

Dos fallecidos dejó un fuerte accidente automovilístico registrado la tarde de este domingo en la Autopista Vespucio Sur, a la altura de la salida Punta Arenas, en la capitalina comuna de La Granja.

La colisión se registró alrededor de las 14:30 horas e involucró a dos vehículos menores y un camión tres cuartos, dejando un hombre y una mujer adultos fallecidos, además de otras seis personas lesionadas que fueron trasladadas a centros asistenciales.

Entre los heridos hay una adolescente "lesionada de gravedad, (...) al parecer presentó una fractura, se le prestaron los primeros auxilios y fue trasladada hasta el Hospital Padre Hurtado, donde en estos momentos está siendo atendida", informó el mayor Patricio Opazo.

El mayor de Carabineros Patricio Opazo detalló que los heridos presentan lesiones de diversas características y fueron derivados a centros asistenciales cercanos. (FOTO: ATON)

"En primera instancia estaba fuera de riesgo vital, pero la evolución de estos estados va variando de forma repentina", advirtió el funcionario policial.

En el sitio del suceso, personal del Servicio Médico Legal y de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros se encuentran realizando las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del impacto.

Esta labor ha provocado una significativa congestión vehicular en la Autopista Vespucio Sur, extendiéndose por varios kilómetros.