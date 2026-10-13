Adolescente fue baleado durante partido de fútbol en Lo Espejo

Un menor de 15 años ingresó en estado grave, pero fuera de riesgo vital, al Hospital Barros Luco luego de ser baleado en una pierna en la población Santa Adriana, en la comuna de Lo Espejo.

El hecho se desencadenó durante un partido de fútbol, donde se generó un altercado que derivó en agresiones físicas.

En medio de la riña, uno de los involucrados extrajo un arma de fuego y disparó contra el adolescente, quien fue trasladado por familiares al recinto asistencial.

"Lo que tenemos preliminarmente trata de que la víctima había mantenido un altercado con una persona aún no identificada", dijo Wilson Labra, subcomisario de la Brigada de Homicidios (BH) Sur de la Policía de Investigaciones (PDI), que realiza las diligencias para dar con el paradero del agresor.