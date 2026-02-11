Alcaldesa de Lo Espejo: Bandas de narcotraficantes ofrecieron 100 millones por mi cabeza

La alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes (PC), reveló una grave situación que la involucra directamente: la existencia de una millonaria recompensa ofrecida por grupos de narcotraficantes para atentar contra su vida.

Según se afirmó, esta denuncia surge como respuesta a la serie de medidas implementadas por la jefa comunal para desarticular el accionar de bandas criminales en el territorio.

"Me transmitieron que le pusieron valor a mi muerte, ofrecieron entre varias bandas de narcotraficantes, 100 millones de pesos por mi cabeza", aseguró Reyes en declaraciones al diario La Segunda este miércoles.

Diversos testimonios de residentes del sector, sumados a una presentación oficial ante el Ministerio Público, han permitido corroborar los pormenores del complot criminal. (FOTO: ATON)

La alcaldesa, que interpuso una denuncia formal a inicios de semana, indicó que la información provino de diversas fuentes confiables dentro de la comunidad.

"Voy a intentar responder sin exponer a nadie: básicamente han sido voces vecinales, por decirlo de alguna manera, que han venido y que se han acercado. Esto es más allá de lo que pueda decir o no un vecino, porque no son solo dichos. Ya hay personas identificadas y hemos podido corroborar la información que nos ha llegado", explicó.

Lucha contra el crimen y la reacción del narcotráfico

Para Reyes, la seriedad de estas intimidaciones es, paradójicamente, una señal de que su gestión está teniendo un impacto real en la delincuencia organizada: "De alguna forma, las amenazas de vuelta frente a las acciones que estamos haciendo dan cuenta que hemos tomado decisiones y acciones acertadas", afirmó la autoridad.

Entre las medidas que han provocado la reacción de los grupos criminales, la jefa comunal destacó "la demolición del club deportivo (Varsovia) y otras acciones, como los retiros de cámaras de seguridad en casas particulares y portones que dan cuenta de búnkers para vender drogas y permitir acciones de narcotráfico".

"La sede que se demolió ya no tenía foco deportivo", aclaró la líder de Lo Espejo, que mencionó también el rechazo a la patente comercial de una botillería frente al exclub Varsovia como otro punto de conflicto.

La primera autoridad comunal, quien transita por su octavo mes de gestación, manifestó que su próxima condición de madre la impulsa a actuar con mayor determinación y conciencia. (FOTO: ATON)

Detalles de la denuncia y los involucrados

La denuncia presentada por la alcaldesa incluye el testimonio de un testigo clave. Este individuo -dijo- "indica que escuchó una conversación sostenida por dos hombres, un joven de 40 años aproximadamente, de pelo negro, corto normal, de 1,65 mts., de nombre 'Diego', reconocido ladrón, que viviría por calle (xxx) de la Población José María Caro".

La conversación, de acuerdo con el testigo, se dio con "otro joven de aproximadamente 30 años, delgado y alto, de 1,70 mts., pelo bien corto y que no lo había visto nunca anteriormente por el sector".

En este diálogo, cuenta Reyes, "Diego le indicaba a este último que tenía conocimiento que luego de la demolición de la sede del Club Deportivo Varsovia el 'Poroto' y otros importantes narcotraficantes del sector, habían reunido 100 millones de pesos en efectivo a fin de pagarle a un extranjero para que asesinara a la alcaldesa".

Según el medio antes citado, el apodo "Poroto" correspondería a Héctor Cárdenas, un conocido narcotraficante de la zona, quien tiene vínculos con la exconcejala Carolina Mena, quien en 2025 reconoció a Canal 13 arrendar "de palabra" una propiedad a la esposa de Cárdenas.

Protección y valentía ante la adversidad

Un incidente adicional reportado en la denuncia detalla que el "viernes 30 de enero de 2026, mientras la alcaldesa realizaba actividades territoriales, al frente del Supermercado 'A Cuenta', ubicado en Av. Lo Ovalle, Lo Espejo, se le acercó una persona desconocida, en evidente estado de ebriedad, para señalarle que la apoyaba y que lamentaba mucho que quisieran atentar contra su vida".

A pesar de la gravedad de la amenaza y de encontrarse en su octavo mes de embarazo, aseguró la situación le "ha dado más valentía respecto de las acciones y decisiones que tomo y las dimensiono mejor, porque tienen un cariz distinto desde la posición que tengo de ser alcaldesa y de convertirme en madre".

La situación llevó a que la autoridad cuente con protección policial.