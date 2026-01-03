Armada lidera búsqueda de hombre arrastrado por el mar en Los Vilos

La Autoridad Marítima encabeza el operativo de búsqueda de Danilo Payante, un hombre de 41 años desaparecido desde este jueves cuando, producto del fuerte oleaje, cayó en una zona de roqueríos de Playa Amarilla, en la comuna de Los Vilos, Región de Coquimbo.

En la oportunidad, una de las dos personas que lo acompañaban en la orilla se lanzó al agua para intentar rescatarlo, pero también fue arrastrado por la corriente. Posteriormente, este sujeto fue auxiliado e ingresado al Hospital de Los Vilos.

Durante esta jornada, la Armada desplegó medios aéreos, terrestres y marítimos para dar con Payante, labores que fueron apoyadas por el Bote Salvavidas, el equipo COSAR y los municipios de Illapel y Los Vilos, además de familiares que emplean drones en áreas de difícil acceso.