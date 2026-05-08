Arrendatarios hallaron osamentas enterradas en antigua casa de Providencia

La Brigada de Homicidios de la PDI desarrolla diligencias en una antigua casa de la comuna de Providencia este viernes, después de que sus arrendatarios encontraran osamentas enterradas en la parte trasera del inmueble.

Según los primeros antecedentes, el hallazgo se produjo mientras los ocupantes, que llegaron hace poco a la vivienda de Avenida Manuel Montt, se deshacían de algunas especies.

"Empezamos a botar las cosas que no servían con autorización de los dueños: eso significa que contratamos un camión para el retiro de escombros, pero nosotros empezamos a hacer la pega mucho más temprano", relató Claudia Espinoza, arrendataria de la vivienda.

"Cuando llegamos al final de la casa sacamos escombros, basura y fierros, y retirando unas tablas al fondo, encontramos una lápida con el nombre de una mujer y una fecha de 1974, si no me equivoco. Escarbamos un poquito, con mucho respeto, porque nos dimos cuenta de lo que podía ser, y claramente había huesos", aseguró.

Por el momento, la PDI ha descartado que el hallazgo tenga relación con algún delito.