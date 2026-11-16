Antofagasta: Adulto mayor quedó grave tras ser atacado en la calle por tres perros

Un hombre de 65 años se encuentra internado grave en el Hospital Regional de Antofagasta luego de haber sido atacado en la vía pública por tres perros de raza dogo argentino.

El hecho ocurrió el domingo en la intersección de las calles Vicente Caballero y Baltazar Leighton, en el sector El Huáscar, al sur de la capital regional, mientras la víctima se trasladaba en bicicleta.

Los canes escaparon desde un domicilio cercano y su dueño fue detenido y quedó a disposición de la Justicia, donde enfrentará cargos por Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía (Ley Cholito).