Klopp pidió la salida de Infantino y aseguró que la FIFA está peor que con Blatter

Jürgen Klopp, seleccionador de Alemania, lanzó duras críticas contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y aseguró que la gestión del dirigente suizo es incluso peor que la de su antecesor, Joseph Blatter, por lo que consideró necesario un cambio en la conducción del organismo.

"Creo que, a estas alturas, la opinión general es que un cambio tendría mucho sentido", expresó el técnico en una conferencia de prensa previa al partido ante Países Bajos por la Nations League. Luego profundizó sus cuestionamientos: "No pensábamos que la situación pudiera empeorar tras Sepp Blatter, e Infantino se las ingenió para conseguirlo".

El exentrenador de Liverpool, quien ya había cuestionado públicamente a Infantino, sostuvo que existen personas preocupadas por el futuro del fútbol y sin intereses económicos vinculados al deporte que podrían asumir el cargo. En ese contexto, mencionó a Arsène Wenger como una posible alternativa, aunque admitió que desconoce si su capacidad como entrenador lo convierte en un candidato adecuado para dirigir la FIFA.

Las declaraciones se produjeron en medio de los cuestionamientos a Infantino, quien asumió la presidencia del organismo en 2016 tras la salida de Blatter, cuyo mandato terminó en medio de un escándalo de corrupción.

El dirigente suizo busca continuar al frente de la entidad en las próximas elecciones.