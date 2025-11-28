Jauría de perros mató a un ciclista en Copiapó

Un ciclista de 32 años de edad murió atacado por una jauría de perros en la Ruta C-400, en la salida sur de Copiapó, capital de la Región de Atacama.

El cadáver de la víctima, de nacionalidad chilena, fue hallado por un automovilista que circulaba por las inmediaciones de la Cuesta Cardones, camino a Vallenar, y que alertó sobre las aparentes circunstancias de la tragedia.

"Una vez que tomamos conocimiento del fallecimiento ocasionado por el ataque de perros, nos constituimos para realizar las primeras diligencias y se pudo constatar la veracidad de los hechos denunciados", explicó el fiscal Sebastián Coya.

El cuerpo fue levantado por el Servicio Médico Legal para ser sometido a autopsia, sin perjuicio de que presentaba múltiples lesiones atribuibles a mordeduras de perros.

Coya indicó que, además de determinar científicamente la causa de muerte, el trabajo experto apunta a precisar su data.