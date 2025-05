Bellolio calificó de acto "terrorista" explosión afuera de edificio comercial en Providencia

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio (UDI), calificó la detonación con artefacto explosivo ocurrida el lunes por la noche afuera de un edificio comercial en Avenida Pedro Valdivia, a la altura de Alfredo Barros Errázuriz, como un acto "terrorista".

Aunque se realizaron peritajes por parte del GOPE y el Labocar de Carabineros, no hay pistas concretas sobre los autores ni panfletos que se atribuyan el atentado, que no dejó víctimas fatales ni heridos pero sí provocó daños materiales en la zona.

"Primero que todo, lo que me gustaría hacer es llamar a la calma a la población. Se acaba de retirar Labocar y el GOPE. Lo que sabemos -fuimos los primeros en llegar porque nuestra oficina de fiscalización está muy cerca, a un par de cuadras- es que a eso de la medianoche se produjo una explosión. Esta rompió una mampara, un ventanal que está por el costado de uno de los edificios. No hubo ninguna persona lesionada. Sin embargo, es evidente que un artefacto explosivo en el espacio público, a nuestro entender, es una conducta terrorista", dijo Bellolio a la prensa en el exterior del edificio afectado.

"Yo ya me he comunicado con el ministro de Seguridad (Luis Cordero), he hablado con el fiscal (Claudio Orellana) también, y lo que quisiéramos solicitar es que se presente una querella contra quien resulte responsable por delito terrorista", señaló el alcalde de Providencia.

El exministro afirmó que "es evidente que (la explosión) causa un efecto brutal: los colegios tuvieron que suspender sus clases: hay personas que quieren venir a trabajar y no pueden hacerlo; la libre circulación queda impedida", y apuntó que, "si esto hubiese sucedido en otro horario, evidentemente hubiésemos podido tener lesiones de personas".

Las investigaciones continúan para identificar a los responsables.

El caso está en manos de la Fiscalía Metropolitana Sur.