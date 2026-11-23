El consultor aeronáutico Julio Subercaseaux, expresidente de la Federación Aérea de Chile, abordó en Cooperativa el incidente ocurrido el fin de semana en Peñalolén, donde una avioneta vinculada al Club Aéreo del Personal de la PDI capotó al interior de un condominio.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el piloto afirmó que en este caso "falló el avión, no el Aeródromo de Tobalaba", cuyo funcionamiento ha sido cuestionado por los vecinos del sector, quienes propusieron suspender sus operaciones tras el accidente.

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