Rodrigo Topelberg, condenado por el caso Factop, abordó en Cooperativa los contenidos de su libro "Fucktop: La trama del audio que cambió Chile", el cual explora las causas y efectos de su decisión de filtrar, en 2023, un archivo de 105 minutos que exponía una serie de irregularidades en el mundo político y privado, en voces de la abogada Leonarda Villalobos -que grabó el registro-, su colega Luis Hermosilla, y el empresario Daniel Sauer.

En Una Nueva Mañana, el exsocio de Factop y STF Capital reveló que el texto nació mientras estaba recluido en el anexo cárcel Capitán Yáber, como un conjunto de notas para su defensa: "Uno de mis abogados me dijo que esto podía ser un libro (...) No estuve convencido de lanzarlo hasta este año, una vez que ya tuve mi juicio abreviado", en el que se declaró culpable de delitos como estafa reiterada y emisión de información falsa al mercado financiero.

Considerando la gran cantidad de indagatorias abiertas producto de la filtración, y de las figuras de alto perfil involucradas en cada una, Topelberg evalúa ofrecer el libro con miras a una adaptación audiovisual, que "puede ser una serie, una película o un documental".

"Hay aristas que dan para mucho: un documental que explique la parte técnica, y mi visión desde adentro, de cómo ocurrió todo; puede ser una película, con la experiencia que tuve en Capitán Yáber; o puede ser una serie con muchas temporadas: una primera enfocada en Factop, una segunda sobre la 'Muñeca bielorrusa', una tercera con (el exministro Andrés) Chadwick y (el embajador y abogado Gabriel) Zaliasnik, qué sé yo. Falta de material no hay", aseveró.

En tanto, consultado por si le preocupa que el tono humorístico de la obra pueda interpretarse como falta de empatía con quienes perdieron sus ahorros por causa de Factop, Topelberg aclaró: "Tengo ese enfoque de humor negro, (pero) en ninguna página falto el respeto, ni me burlo de las víctimas, que son muchas. Pero aunque sea una situación trágica, siempre va a tener mi marca".

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