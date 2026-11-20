Las reservas aéreas hacia Rapa Nui aumentaron más de 500% respecto del año anterior, pasando de 1.800 a 12.000 para el período comprendido entre octubre y marzo, contó a El Diario de Cooperativa la presidenta de la Cámara de Turismo de la isla, Maeva Riroroco.

La dirigenta atribuye este incremento al interés generado por la película "Caballo Salvaje Nueve", filmada en la isla y actualmente en los cines de todo el mundo, aunque aclaró que no se han realizado estudios sobre este impacto positivo.

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