Presentar un paquete de reformas al sistema de becas de posgrado y activar mecanismos de transferencia tecnológica desde el extranjero será el eje central del encuentro que la Sociedad Internacional de Investigadores de Chile (SICH) sostendrá con la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, el próximo 18 de diciembre.

La organización, que agrupa a investigadoras e investigadores chilenos insertos en centros de innovación y universidades alrededor del mundo, busca destrabar falencias estructurales en las políticas de retribución e inserción.

En entrevista con Cooperativa, Mariana Yilales Agelvis, fundadora y representante metropolitana de SICH, remarcó que el propósito no es gremial ni corporativo, sino poner el talento global al servicio de las necesidades concretas de los territorios chilenos.

"Nosotros siempre venimos desde una postura propositiva, porque vemos que en los diseños de internacionalización, y particularmente de becas, ha habido falencias de diseño que impiden que haya una verdadera transferencia de conocimiento y tecnológica del extranjero”, puntualizó.

La investigadora subrayó que para ejecutar transformaciones sustantivas resulta imperativo que la autoridad política dialogue directamente con quienes conocen la operación internacional del ecosistema científico.

El acercamiento técnico que se concretará a mediados de diciembre se destrabó luego de reiteradas postergaciones previas y del envío de una misiva al Presidente José Antonio Kast. Para la cita del 18 de diciembre, la SICH ya trabaja en una batería de medidas orientadas a agilizar convenios, atraer fondos extranjeros y reformular la vinculación del Estado con los especialistas radicados fuera de las fronteras nacionales.

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