Balacera en Plaza de Maipú: Fiscalía apunta a actos de "ataque y contraataque"

La Fiscalía de Alta Complejidad Occidente advirtió que las dos balaceras ocurridas esta semana en la comuna de Maipú tienen relación con ajuste de cuentas entre bandas rivales, casos que se remontan al pasado 4 de noviembre.

Ese día un hombre, conocido como "El Cazuela", fue asesinado de 18 disparos en plena vía pública. Desde entonces, detalló el Ministerio Público, han habido venganzas y contravenganzas.

El fiscal Pablo Sabaj relató que "últimamente ha habido una seguidilla de casos que están vinculados unos con otros. Nosotros tenemos conocimiento de eso porque viene el ataque, luego viene la 'vuelta de mano', después se produce la venganza de ese contraataque y eso ha significado que haya por lo menos dos o tres casos que están vinculados unos con otros en esta dinámica".

Sabaj confirmó a El Mercurio que en el caso se investiga a bandas que estuvieron relacionadas en la balacera del martes. "El hecho ocurrido en el sector de la feria de Maipú sí tiene vinculación con otros casos, lo está investigando la policía y se están haciendo diligencias que son reservadas", precisó el persecutor quien aclaró que el verdadero objetivo del ataque se dio a la fuga.

El fiscal explicó que "generalmente estos delitos de extrema violencia no son sino satélites de otros tipos de delitos, no son situaciones meramente de violencia. También hay otras dinámicas dentro de las cuales el homicidio no es sino un añadido de otra actividad delictual. En ese sentido nosotros estamos analizando, como Fiscalía Occidente, el fenómeno completo y seguramente se van a anunciar algunas medidas la próxima semana".

"Hay hechos no violentos, parte de otras dinámicas delictuales, que están vinculadas y nosotros queremos atacarlo como un todo. Sacar de ciculación a las bandas por los diversos delitos que han cometido es una prioridad para la Fiscalía, que tiene un objetivo en la paz social de los vecinos de Maipú", remarcó

Sabaj agregó este tipo de ataques "muestra una inusitada ferocidad por parte de los miembros de algunas bandas que en su deseo de venganza no tienen ningún respeto; no tienen siquiera un pequeño análisis respecto de la conveniencia de efectuar un ataque en uno u otro lugar. Simplemente está la necesidad de matar a ciertas personas, caiga quien caiga".

La balacera ocurrida el martes, en la Plaza de Maipú en medio de una feria navideña, dejó una mujer fallecida y al menos cinco personas heridas. Al día siguiente, un hecho similar ocurrió en otra venta de Navidad donde un hombre de 60 años murió producto de uno de los disparos.