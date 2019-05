Balazos y fuegos artificiales en velorio en Conchalí

Un velorio que incluyó fuegos artificiales y balazos despertó a familias de Conchalí, en el sector norte de la ciudad de Santiago.

Durante la noche del lunes y la madrugada de este martes, vecinos de la comuna reportaron fuertes estruendos. Además de la molestia inicial, los habitantes corroboraron que las fuertes explosiones correspondían a fuegos artificiales y disparos al aire, fenómenos que se han dado en algunas comunas de la Región Metropolitana durante funerales de narcotraficantes o familiares de estos.

Mediante redes sociales, vecinos compartieron imágenes de lo ocurrido. En un video se observa cómo un hombre dispara varias veces al aire, mientras pasaba el cortejo.

Aburrida de tanta delincuencia

Que se mueran estos weones!!

No me importa que me critiquen los derechos humanos también pasan por el derecho a vivir en paz,sin miedo de que te caiga una bala loca, sin miedo a que alguien te pueda secuestrar,sin miedo a caminar por cualquier lugar pic.twitter.com/yQ1wjPHtur