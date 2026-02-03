Barrio Meiggs: Delegación espera recuperación total de calles para el 10 de marzo

En el marco de un nuevo operativo para despejar las calles del Barrio Meiggs, el delegado presidencial Gonzalo Durán confirmó que espera lograr la recuperación del barrio antes de dejar el cargo el próximo 10 de marzo.

Durán sostuvo que lo ocurrido durante esta jornada, "es un efecto globo, apretamos acá y las personas buscan otros lugares donde instalarse. Esto no lo vamos a permitir y lo puedo decir con total certeza que existe una coordinación de monitoreo a través del sistema de drones, los equipos de seguridad municipal e intervención policial en caso de que personas se puedan instalar en cualquier otro espacio público".

"Aquellas personas que quieran formalizarse y cumplir con la ley se les va a brindar programas de apoyo", recordó.

Sobre la fecha para desalojar el sector, Durán planteó que "ese es el compromiso que asumimos, requiere varias cosas, no solo el recurso policial disponible, sino que habilitación de las rejas, es una cosa que se ve de manera colaborativa con la Cámara de Comercio. Nuestra idea es cumplir con aquello y vamos a trabajar con el próposito de que el 10 de marzo digamos que la manzana de Meiggs está completamente recuperada".

"Hemos retirado más de 1.500 toldos hoy día, y para la magnitud de lo que hemos hecho, la verdad es que no han habido incidentes. Ya estamos planificando las acciones siguientes, que no se tratan solo de los toldos azules y la recuperación de los espacios públicos, sino que de las mafias y el contrabando", añadió.

Operativo de recuperación

Carabineros de Control de Orden Público y personal municipal despliegan este martes la tercera etapa del desalojo del comercio ambulante desde el Barrio Meiggs, en la comuna de Santiago.

En esta ocasión, los funcionarios operan entre las calles Sazié y Grajales, desde Exposición por el poniente hasta San Alfonso al oriente, perímetro hacia donde gran cantidad de vendedores se trasladaron una vez desplazados en las fases anteriores.

Previamente, el municipio instaló rejas por San Alfonso y Salvador Sanfuentes hasta Bascuñán Guerrero para evitar que los denominados "toldos azules" se reinstalen en ese sector.

Según Adolfo Numi, presidente de la Asociación para el Desarrollo del Barrio Meiggs, "ha habido un diálogo previo con el comercio estacionado en calle, y varios de ellos -no puedo decir todos- están de acuerdo con retirarse y ubicarse en otras zonas", y que "el municipio está construyendo una propuesta con ellos" para una solución de largo plazo.

"Las etapas 1 y 2 de la intervención fueron exitosas y por tanto, vamos con seguridad a un éxito de las 3 y 4", aseguró el dirigente.

Posterior instalación de portones

Las autoridades prevén que este nuevo operativo demore dos días, ya que después de desocupar el sector, se instalarán portones de gran tamaño en siete puntos, los que quedarán cerrados en la noche y bajo vigilancia municipal.

Así, las siguientes intersecciones estarán cercadas en adelante: Exposición con Sazié; Exposición con Grajales; Grajales con San Vicente; Grajales con Conferencia; Grajales con San Alfonso; Grajales con Bascuñán Guerrero, y Sazié con Bascuñán Guerrero.

Esta fase además contempla la fiscalización de personal del SII y Aduanas en inmuebles aledaños donde los vendedores suelen acopiar productos ilegales, aunque es probable que en este caso no solo revisen bodegas, sino que también edificios residenciales, por lo que esta labor requerirá mayor coordinación con los vecinos.