Brutal ataque de perros contra una niña derivó en batalla legal entre su madre y su abuelo

En un giro de los acontecimientos, María Fernanda Lagos, la madre de Antonella, la niña de 10 años que fue brutalmente atacada por perros en Calera de Tango, arremetió este sábado contra su propio padre, abuelo de la menor, y lo denunció por negligencia.

La pequeña fue víctima de un feroz ataque perpetrado por dos perros de raza, un dogo argentino y un mastín napolitano, mientras se encontraba bajo el cuidado de su abuelo materno en una parcela.

La magnitud de la agresión fue brutal: la menor recibió más de 130 mordeduras, concentradas principalmente en sus brazos, una pierna y con daño en la zona encefalocraneana y desprendimiento de cuero cabelludo.

El ataque dejó a Antonella en un estado crítico, requiriendo tres complejas intervenciones quirúrgicas.

En medio de este complejo panorama, María Fernanda Lagos compartió una noticia que ha traído un soplo de alivio: su hija despertó tras permanecer varios días en coma inducido.

Los detalles del hecho

Respecto a la cronología de los hechos, la madre dijo a T13 que recibió una llamada de su padre que subestimaba la magnitud del incidente. En sus palabras, el hombre le dijo "supercalmado" que fuera para la casa porque a la niña la mordió un perro.

Al llegar a la parcela, relató que encontró a su hija como "moribunda" y con heridas de tal profundidad que "desbordaba grasa por todo su cuerpo".

La versión inicial del abuelo, quien argumentó que el ataque ocurrió debido a un "descuido de apenas tres minutos" mientras entraba y salía de la casa tras darle un jugo a la niña, ha sido desmentida con el pasar de los días.

Un especialista médico que atendió a la menor fue enfático al señalar la negligencia, indicando a la madre: "Tu hija sufrió al menos una hora. Tu hija estuvo descuidada una hora. Es la niña que tengo con más gravedad en la UCI".

La denuncia contra el abuelo y el quiebre familiar

La madre cuestiona fuertemente la actitud de su padre al llegar a la parcela, pues según su testimonio, el hombre "no presentaba ninguna mancha de sangre en su ropa y se veía tranquilo".

La situación ha escalado al ámbito judicial. La denuncia ya se encuentra en manos de la Fiscalía Occidente de Alta Complejidad, que colabora con el OS-9 de Carabineros para esclarecer los hechos.

Desde el Ministerio Público han confirmado que el abuelo arriesga penas que podrían oscilar entre los 5 y 10 años de cárcel, dependiendo de la tipificación del delito. La madre acusa que, lejos de asumir su responsabilidad, el sujeto ha intentado eludirla, incluso contratando a tres abogados defensores a pocos días de la tragedia.

"Él no se está haciendo cargo de nada. Trata de hacer ver que es un accidente para lavarse las manos", sentenció la mujer.

Esta tragedia ha provocado un quiebre familiar. La madre reveló que, mientras dos de sus hermanos la apoyan incondicionalmente, un tercero, que trabaja con el abuelo, la amenazó para evitar que realizara la denuncia.