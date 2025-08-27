Cadáver de un hombre fue hallado en Colchane

El cadáver de un hombre de aproximadamente 50 años fue hallado en el sector de Bofedal, en la comuna de Colchane (Región de Tarapacá).

Tras el descubrimiento, se dio cuenta al Ejército, Carabineros y a la Fiscalía, que instruyó a la Brigada de Homicidios y al Laboratorio de Criminalística -ambas de la PDI- a desarrollar los peritajes del cuerpo.