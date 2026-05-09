Caen en Quinta Normal estafadores que vendían teléfonos falsos por internet

Un hombre y una mujer fueron detenidos en la comuna de Quinta Normal, acusados de vender falsos celulares de alta gama vía redes sociales y amenazar a quienes les reclamaban.

De acuerdo a información policial, los sujetos comercializaban los aparatos vía internet -entregando incluso boletas falsas de empresas telefónicas- y, al concretar la venta, entregaban un equipo falso a las víctimas. Quienes se daban cuenta de inmediato eran amenazados con armas de fuego.

Los que se percataban después eran "bloqueados" por los estafadores.

Las víctimas "realizaban la transacción, verificaban la caja, que estuviera sellada y posteriormente, cuando llegaban a sus casas, abrían el teléfono y efectivamente correspondía al aparato físico que ellos estaban adquiriendo; no obstante, cuando comenzaban a indagar en las diferentes aplicaciones de los dispositivos celulares, se daban cuenta de que este teléfono no era el que ellos querían comprar, sino que se trataba de un Android", explicó el subprefecto Rubén Plaza, jefe de la Brigada Investigadora de Robos Oriente de la Policía de Investigaciones.

Ambos aprehendidos mantenían antecedentes y quedaron en prisión preventiva. El tribunal fijó un plazo de investigación de 90 días.